Non era mai successo in 68 anni di regno delle regina Elisabetta che non ci fossero i colpi di cannone come saluto durante il giorno del suo compleanno.

La regina Elisabetta ha annunciato che rinuncerà al tradizionale saluto a colpi di cannone per il suo 94 esimo compleanno. La monarca compirà gli anni martedì 21 aprile, ma per la prima volta dei suoi 68 anni di regno, ha dichiarato di voler passare la giornata in silenzio, ritenendo non opportuni tali festeggiamenti data l’epidemia di Covid-19, che nel Paese britannico ha già mietuto oltre 14.600 vittime. Inoltre gli edifici governativi non avranno l’obbligo di issare la bandiera nazionale.

La regina trascorrerà il compleanno nel castello di Windsor

Secondo quello che scrivono i media inglesi, la regina trascorrerà il compleanno nel suo castello di Windsor, dove si trova dal 19 marzo. La pratica del saluto a colpi di cannone con proiettili a salve viene usata di solito dalla famiglia reale britannica per celebrare eventi speciali come appunto i compleanni e gli anniversari dei reali.

A inizio aprile la regina si era rivolta ai suoi sudditi in un discorso storico sull’emergenza della pandemia del Coronavirus.