Torna a far parlare di sé la Madonna di Giampilieri, la statuina che rappresenta la Vergine Maria e che è diventata famosa molti anni fa.

Sarà vero, sarà un montatura, fatto sta che in molti credono al miracolo della Madonna di Giampilieri. Si tratta di una statuina raffigurante la Vergine Maria in una delle sue tante rappresentazioni. Ma questa, al pari di quella altrettanto famosa di Civitavecchia, sembra piangere lacrime di sangue.

Il fenomeno però trova documentazione più in là negli anni. Infatti della Madonna di Giampilieri Marina, piccola località situata in provincia di Messina, si parla sin dalla fine degli anni ’80. Il primo episodio del quale si ha notizia risale a 30 anni fa. La statua è collocata in una abitazione, dove risiede la signora Pina Micali. Che in tutto questo tempo ha sempre sostenuto la propria buonafede e la veridicità del ‘miracolo’. L’opinione pubblica è naturalmente divisa tra chi le crede e chi è scettico.

Madonna di Giampillieri, la Chiesa non ha mai negato il miracolo

Adesso, secondo la signora Pina, “La Madonnina piange per via di quanto sta succedendo per il Coronavirus, in Italia e nel mondo. Ora ci esorta a pregare molto”. I sostenitori di coloro che affermano che però sia tutto organizzato sono tanti. E la Chiesa non ha mai espresso una posizione favorevole nel riconoscere il miracolo, non entrando mai nel merito. Però i pellegrinaggi a Giampilieri sono consentiti, e lì la Madonnina è esposta in una cappella appositamente allestita per accogliere la sacra raffigurazione.

Una cosa che ad oggi non è possibile fare per via delle disposizioni che impongono di mantenere le distanze sociali. Su quanto avviene nel comune peloritano si è parlato spesso anche in televisione.