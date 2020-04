Una meraviglia: Miriam Leone su Instagram è solita mostrarsi in tutto il suo splendore. Ed anche uno degli ultimi suoi post non fa eccezione.

La bellissima Miriam Leone incanta su Instagram con uno scatto che lascia intravedere qualcosa di ‘pericoloso’. La Miss Italia 2008, che ha appena compiuto 35 anni, è protagonista di una immagine conturbante, l’ennesima che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo personale social.

LEGGI ANCHE –> Serena Enardu sparita dai social: il motivo sconvolge i suoi fans

Tutta colpa di qualcosa che spunta fuori in maniera involontaria o ‘strategica’, chi può dirlo. Fatto sta che i suoi tantissimi followers hanno apprezzato, con oltre 200mila ‘mi piace’ e più di 2050 commenti. Nei quali fioccano solo complimenti per la splendida Miriam Leone. La quale, a differenza di altre starlette del web, sa emergere anche per la bravura che la contraddistingue nel suo ambito professionale.

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis | grosso cambiamento ad Avanti un Altro | la nuova Bonaz

Miriam Leone Instagram, la foto che strappa consensi

Visualizza questo post su Instagram Grazie. Di tutto e dei fiori. #accussìsempreacasa #sfacinnamenti Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 16 Apr 2020 alle ore 1:30 PDT

Da diverso tempo infatti la siciliana è diventata una affermata attrice, come abbiamo potuto constatare nella serie ‘1992’, che in tre stagioni (con anche ‘1993’ e ‘1994’) l’ha consacrata come una delle migliori interpreti in circolazione in Italia. Ora il prossimo ruolo sembra fatto su misura per lei. La Leone sarà infatti Eva Kant nella trasposizione cinematografica del fumetto d’autore ‘Diabolik’, per la regia dei Manetti Bros.

LEGGI ANCHE –> Salvini Fedez | la risposta del rapper per sistemare il leghista su Twitter | FOTO

Nello scatto che potete ammirare poco più su (ed anche in quello successivo), la meravigliosa Miriam si scopre più del dovuto. Nulla di impudico o di indecente. Ma è innegabile che foto come questa siano capaci di far volare la fantasia.