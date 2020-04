Novità Paolo Bonolis Avanti un Altro: ci sarà un volto nuovo a quanto pare. Il divertente quiz show di Canale 5 pronto ad accogliere una new entry.

Dopo un pò di maretta intercorsa tra Paolo Bonolis e Mediaset a causa della sospensione di ‘Avanti un Altro‘ da quando è cominciata l’emergenza sanitaria in Italia per i motivi che tutti noi conosciamo, arriva ora una grossa novità per quanto riguarda il popolare quiz show di Canale 5.

Per via del divieto di creare assembramenti, non era più possibile invitare il pubblico in studio. Cosa che per Paolo Bonolis ed ‘Avanti un Altro’ ha significato perdere una importante componente di divertimento e di intrattenimento. Da qui la scelta dei dirigenti Mediaset di sospendere il programma. Bonolis però non l’aveva presa bene, ‘minacciando’ velatamente anche un suo possibile addio all’azienda di Cologno Monzese per ritornare magari in Rai. Ora però la situazione sembra essersi risolta.

Paolo Bonolis Avanti un Altro, Sara Croce la probabile prossima Bonaz: chi è

Ed anzi, in vista di quella che sarà la prossima edizione di ‘Avanti un Altro’ avanza prepotente la candidatura della ‘Bonaz’. La classifica figura femminile che ha lo scopo di intrattenere il pubblico. Sembra quasi certo che tale ruolo spetterà alla bellissima Sara Croce. Lei è di una avvenenza davvero fuori dal comune, come attestano i suoi scatti su Instagram. Vederla in costume da bagno è uno spettacolo. E la pensano così oltre 125mila utenti, rimasti estasiati dalla bellezza di Sara. Lei ha anche partecipato come ‘Madre Natura’ a ‘Ciao Darwin’, altro programma televisivo che vede l’importante presenza di Bonolis alla conduzione.

La Croce poi si è piazzata quarta a Miss Italia 2017. Risulta diplomata a Voghera, da dove poi si è lanciata in diversi altri concorsi di bellezza. Si ignora poi se abbia o meno un fidanzato.