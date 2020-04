Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno rilasciato alcune dichiarazioni qualche mese fa a Verissimo: il programma è tornato in onda oggi

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono sposati (civilmente) dal 18 marzo 2009: la coppa ha avuto la prima figlia nel novembre del 2018 e la seconda a marzo 2020. Durante l’episodio giornaliero di Verissimo sono state riproposte le interviste della Toffanin a Bobo Vieri con la Caracciolo, ad Elettra Lamborghini e a Luca Argentero . L’ex attaccante dell’Inter raccontò diversi curiosi episodi e condivise alcune storie con gli appassionati del programma. Il noto rotocalco di canale 5 è stato interrotto lo scorso marzo a causa dell’emergenza coronavirus: la padrona di casa ha deciso di riproporre un format senza le ospitate in studio e con videomessaggi ed interviste ripresentate al pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Luca Argentero a Verissimo: “Non voglio avere rimpianti”

Verissimo, le parole di Bobo Vieri

Durante l’episodio di Verissimo è stata riproposta l’intervista di Bobo Vieri con la moglie Costanza Caracciolo. L’ex calciatore ha svelato un curioso retroscena. “Abbiamo litigato una volta perché ho dimenticato il suo compleanno, per le date devi chiedere a lei io le date non le ricordo mai. Abbiamo quasi divorziato per quel litigio anche se io pensavo che scherzasse”. L’ex velina ha sempre detto di non aver mai pensato a fidanzarsi con lui complice anche la grande differenza d’età. I due si frequentavano da 10 anni in gruppo ma pian piano è sbocciato l’amore.

Costanza Caracciolo ha partorito poche settimane fa: la donna ha avuto paura perché il suo compagno Vieri è restato bloccato altrove a causa della pandemia. L’ex velina ha dovuto fare tutto “da sola” e non ha potuto avere il sostegno della famiglia e di suo marito.