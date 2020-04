Siparietto Salvini Fedez con il rapper milanese che strappa applausi per una replica ad un messaggio rivoltogli dal leader della Lega.

Botta e risposta Fedez Salvini su Twitter. Tutto parte da un messaggio scritto dal leader della Lega, nel quale viene menzionato anche il famoso rapper, assieme ad Andrea Bocelli.

LEGGI ANCHE –> Fase 2, Ranieri Guerra: “Saranno inevitabili nuovi focolai”

Salvini scrive: “Ringrazio Andrea Bocelli, e i cantanti che stanno creando brani per fare beneficenza agli ospedali. Ringrazio Fedez per la raccolta fondi e l’apertura del reparto di TI al San Raffaele. Ringrazio uomini di sport, cultura e spettacolo che stanno facendo il loro”. Un messaggio chiaro che cita per un bel gesto il marito di Chiara Ferragni. Che da par suo però non ha fatto una piega, fornendo una risposta che ha suscitato grande ilarità ed apprezzamento unanime da parte. Il 30enne interprete di tanti successi ha replicato con una sola parola. Con sole cinque lettere. “Prego”.

LEGGI ANCHE –> L’appello emozionante di Emma Marrone: “Nessuno resti inascoltato”

Salvini Fedez, la replica del cantante esalta tutti

Un modo consono ma al tempo stesso distaccato di rispondere. Infatti il rapporto Salvini Fedez non è fatto certo di rose e fiori. Tra i due non corre buon sangue per via delle forti divergenze in ambito politico. E non a caso ci sono stati dei battibecchi sempre a mezzo social in passato. Questa volta Salvini sembrava mosso da buone intenzioni. Ma per molti utenti si è trattato solamente di una sorta di mossa della disperazione. Infatti la popolarità del leghista sembra essere in calo. E quindi diversi utenti lo accusano di attuare la solita strategia dello sfruttare i social network per ottenere visibilità. Ad ogni modo il gesto di beneficenza fatto da Fedez e moglie, così come anche da Bocelli, merita comunque solo elogi.

#Salvini: Ringrazio @AndreaBocelli, e i cantanti che stanno creando brani per fare beneficenza agli ospedali. Ringrazio @Fedez per la raccolta fondi e l’apertura del reparto di TI al San Raffaele. Ringrazio uomini di sport, cultura e spettacolo che stanno facendo il loro. #FBlive — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 15, 2020

E come loro ci sono tante altre personalità della cultura e dello spettacolo che stanno offrendo un contributo anche minimo nell’emergenza in corso.