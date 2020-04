Serena Enardu sparita dai social: il motivo sconvolge i suoi fans

Serena Enardu è sicuramente uno dei personaggi più discussi dell’ultimo anno. Dopo la partecipazione a Temptation Island con il cantante Pago, dove lo ha lasciato perché sentiva di non amarlo più, si è guadagnata il fastidio di tutti i followers. A nessuno è piaciuto il modo in cui si è comportata con l’artista durante il programma, ma insieme all’estate poi si è spenta anche questa polemica e tutto è sembrato tornare alla normalità. Fino a che Pago non ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip.

Serena Enardu spaventa i followers su Instagram

Dunque, tra i due dopo la partecipazione al Grande Fratello che ha fatto molto discutere, sono tornati insieme. Tra di loro il sole è tornato a splendere. Al momento Pago si sta dedicando alla scrittura di un libro, mentre Serena continua le sue televendite su Instagram. E proprio di recente ha spaventato tutti, sparendo per diverse ore dai social e allarmando i fans che non erano abituati a non sentirla per così tanto tempo. Alla fine, l’influencer ha esordito: “Sono sparita perché stamattina stavo mettendo le cose a posto nell’armadio e, ad un certo punto, non trovavo questi stivali. Sono impazzita letteralmente. Li ho cercati ovunque. Alla fine ho controllato una valigia che avevo portato al GF e li ho trovati”.

Dunque, il motivo di questa pazienza mancata era dovuta al paio di stivali che non trovava più e che voleva mostrare ai suoi followers. Dopo aver mostrato le scarpe, infatti, i fans hanno subito domandato a che brand appartenessero. Lei ha risposto e ha dato a tutti le informazioni richieste.