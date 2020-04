Spartaco Sani: “Aumentate le possibilità di guarigione”

Il dottor Spartaco Sani, responsabile delle malattie infettive per l’Asl Toscana nord ovest, fa il punto sull’andamento dei ricoveri e sulle terapie

Sta per iniziare la fase 2, si va verso la normalità, quella che il 10 marzo è stata sottratta a tutti gli italiani. Oggi i ricoveri diminuiscono e le terapie intensive pian piano si svuotano. Il dottor Spartaco Sani, direttore del reparto dell’ospedale di Livorno, afferma che in Toscana, i ricoveri sono calati, soprattutto i pazienti con forme gravi. Ciò vale a dire che le decisioni prese dal governo riguardo l’emergenza stanno funzionando. Rimanere a casa è fondamentale. Attualmente gli esperti non hanno trovato una cura ufficiale che possa guarire i contagiati. Gli scienziati stanno sperimentando e dall’inizio hanno fatto passi da gigante.

Spartaco Sani:” Tutti hanno lavorato senza sosta”

Il dottor Sani ribadisce che ancora oggi non si è trovata una soluzione terapeutica definitiva, ma in tutte le fasi della malattia gli esperti hanno migliorato la gestione terapeutica del paziente Covid-19 e le possibilità di guarigione sono aumentate. “In questa emergenza è stata fondamentale l’interdisciplinarietà, la collaborazione con i rianimatori, pneumologi, internisti, nefrologi, infettivologi, laboratoristi, medici di emergenza, pronto soccorso e 118 – ringrazia Sani – tutti hanno lavorato senza sosta cin dedizione e professionalità eccezionali – continua – ed è stato fondamentale anche il ruolo svolto da tutte le unità operative, che – sottolinea- nonostante non fossero coinvolte nelle aree Covid, hanno dato il loro prezioso contributo”.

“A tutti nessuno escluso va la mia riconoscenza, perché hanno svolto un lavoro eccellente, con senso del dovere, – conclude – professionalità ed umanità, nella consapevolezza dei rischi che stavano correndo”. Si comincia ad intravedere una luce in fondo al tunnel.