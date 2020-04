Nota conduttrice multata dalle forze dell’ordine: il duro sfogo sui social

La nota presentatrice televisiva Federica Torti ha raccontato su Facebook ed ai microfoni dell’Ansa di essere stata multata mentre andava a fare la spesa accusata di effettuare jogging lontana da casa.

Aumentano le sanzioni da parte delle forze dell’ordine per i chi viola le misure di contenimento disposte dal Governo per cercare di fermare l’epidemia da Covid-19 che ha colpito l’Italia. Tra i trasgressori delle normative ci sarebbe anche la presentatrice televisiva Federica Torti. A renderlo noto è stata lei stessa attraverso un post su Facebook nel quale ha spiegato di essere stata multata poiché camminava velocemente ed indossava pantaloncini e scarpe da ginnastica mentre si stava recando a fare la spesa in un supermercato.

La presentatrice Federica Torti multata mentre andava a fare la spesa: lo sfogo sui social

La nota conduttrice televisiva Federica Torti ha raccontato attraverso la propria pagina Facebook di essere stata multata dalle forze dell’ordine per aver violato le misure disposte dal Governo. “Nessuno mette in discussione che in questo periodo sia da evitare ogni incontro e che ogni persona debba tenere dall’altra, per motivi di sicurezza sanitaria, una certa distanza e precise precauzioni, ma una cosa – racconta la presentatrice su Facebook – è pretendere giustamente questo comportamento, altra cosa è spingersi fino a vietare ad una persona di andare da sola a fare la spesa, nel supermercato più vicino casa, a camminata veloce, con lo zaino in spalla. Sì mi hanno multata… dicendo che facevo jogging“.

La conduttrice, dopo il suo sfogo sui social, è stata raggiunta telefonicamente dalla redazione Ansa a cui ha raccontato di essere stata sanzionata mentre stava andando al supermercato più vicino alla sua abitazione che dista circa un chilometro e mezzo. Federica Testi ha spiegato che durante il tragitto indossava pantaloncini corti, sneakers e zaino per riporre la spesa. Una volta fermata dalle forze dell’ordine la presentatrice racconta di aver esibito l’autocertificazione per gli spostamenti, ma gli agenti non le hanno creduto ritenendo che la Torti stesse svolgendo jogging lontana da casa. A quel punto la conduttrice avrebbe risposto alle forze dell’ordine: “Non mi metto -riporta l’Ansa- i tacchi per andare al supermercato“.

Scrivo questo post con una certa titubanza, con uno stato d’animo mai provato prima visto il contesto drammatico e… Gepostet von Federica Torti am Samstag, 18. April 2020

La Torti ha deciso di proporre ricorso alla sanzione ed ha, inoltre, intenzione, come riporta l’Ansa di pubblicare una sorta di vademecum su come presentarlo su Facebook. Il vademecum, che verrà redatto con l’aiuto del padre, magistrato in pensione, servirà a tutti i soggetti che sono stati afferma “multati ingiustamente come me“.