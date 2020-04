I Simpson: l’errore clamoroso nella sigla che non avete mai notato

I Simpson, clamoroso: l’errore nella sigla che non avete mai notato

I Simpson sono una delle famiglie più famose di sempre. Il celebre cartone animato è diventato famoso ovunque, lo amano tutti, grandi e piccini. Continua ad essere trasmesso tutt’ora e non ci si stanca mai di guardarlo. Tra l’altro è stato anche inserito nel catalogo di Disney Plus, per la felicità degli appassionati. Sembra il cartone più perfetto di sempre, eppure come tutto anche questo ha degli errori. A portare alla luce un errore nella sigla del celebre cartone animato pare sia stato il sito ScreenRant, il quale ha sottolineato che lo sbaglio sia andato in onda per 20 anni: dal 1990 al 2009.

I Simpson, l’errore nella sigla che è andato in onda per vent’anni

La sigla di guarda sempre con attenzione, perché alla fine della famosa musica, la scena di tutta la famiglia sul divano cambia per ogni episodio. Nel corso degli anni la sigla e i frame hanno subito qualche modifica, prima nel 1990 per il lancio della seconda stagione e nel 2009 per una seconda revisione per celebrare la ventesima stagione. A questi piccoli cambiamenti sarà dovuta la svista nella scena di Homer davanti al garage. Prima c’erano delle scatole accanto alla porta e il secondo dopo le scatole scompaiono. Al minuto 1:02 è possibile notare che all’interno del garage, sulla destra, ci sono delle scatole, una bicicletta, una scopa e una porta che da accesso alla casa. Al minuto 1:05 è Marge che torna a casa e, accanto alla porta del garage, un secondo prima completamente libera, ci sono due scatole che prima non c’erano ed è scomparsa la scopa.

In queste due immagini messe a confronto, potete notare il fantomatico errore di cui nessuno si era mai accorto.