Oggi su Rai Uno è in diretta una nuova puntata di Domenica In. In studio c’è solo Mara Venier dato che a causa dell’emergenza del Covid-19, la conduttrice non accoglie nessun ospite.

I vari personaggi intervengono a Domenica In attraverso i collegamenti dalle proprie abitazioni. A fare compagnia a Mara, però, in studio c’è, di solito, Stefano Magnanensi, il simpatico direttore d’orchestra che, con la sua band, regala un tocco di musica alla trasmissione. Per la puntata in onda oggi, il maestro non ci sarà. “Oggi sono sola sola, l’unico mio compagno era il maestro Stefano Magnanensi. Oggi non c’è, ma sta bene. Lui vive a Campagnano Romano, che da ieri è zona rossa”. Con questo annuncio, la Venier ha aperto la puntata di oggi.

LEGGI ANCHE -> Adriano Celentano e Claudia Mori vivono in una villa mozzafiato

Mara Venier è completamente sola a Domenica In

La conduttrice è infatti completamente sola alla conduzione della trasmissione della domenica di Rai Uno. La musica del maestro Stefano Magnanensi e della sua band riempivano le puntate ma il comune di residenza del maestro, Campagnano, è diventato zona rossa in seguito al boom di positivi registrato in una Rsa. Motivo per cui il maestro non ha potuto raggiungere gli studi televisivi di Domenica In. Mara Venier però non demorde e, anche oggi, terrà compagnia al suo pubblico, con l’aiuto dei tanti ospiti che si collegheranno con lei direttamente dalle loro case.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo si mostra su Instagram in tutta la sua bellezza

Ad aprire la puntata è stato l’attore Christian De Sica ma ci saranno anche Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, Elena Sofia Ricci, Max Giusti, Andrea Sannino e tantissimi altri ospiti.