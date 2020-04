Intorno alle 12 di oggi è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Pavia con epicentro a Montalto Pavese.

Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) in provincia di Pavia. L’epicentro del sisma, verificatosi alle 11:53, secondo l’istituto, sarebbe stato localizzato a Montalto Pavese ad una profondità di 31,8 chilometri. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Questa mattina, domenica 19 aprile, alle 7:16 era stato registrato un altro sisma sempre in provincia di Pavia, con epicentro a Brallo di Pregola di magnitudo 2.9 ad una profondità di 17 chilometri.

