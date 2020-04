Una ragazza di 15 anni è deceduta a Roma nel pomeriggio di ieri mentre riposava sul divano dopo aver pranzato con alcuni membri della propria famiglia.

Tragedia a Roma nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile, a Roma. Una ragazza di soli 15 anni è morta mentre stava dormendo sul divano di casa. Secondo le prime informazioni, la studentessa avrebbe pranzato con madre e nonna per poi schiacciare un pisolino pomeridiano, ma non si sarebbe più svegliata. Probabilmente sarebbe stata colta da un malore risultatole fatale. A fare la tragica scoperta è stato il padre della 15enne che l’ha ritrovata ancora sul divano una volta rientrato in casa. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi del 118 che non ha potuto far nulla se non constatare il decesso della giovane.

Roma, ragazza si mette a dormire e muore nel sonno: a fare la tragica scoperta il padre

Un pranzo in famiglia, poi un pisolino pomeridiano, dal quale purtroppo non si è più svegliata. Questo il tragico destino di una ragazza di soli 15 anni deceduta nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile, a Roma. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione de Il Corriere della Sera, la giovane avrebbe pranzato con madre e nonna ed avrebbe poi deciso di riposare sul divano. Intorno alle 17, il padre, rientrato in casa, ha provato a svegliarla senza risultato ed, accortosi della situazione, ha subito contattato i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari dell’Ares 118, ma era troppo tardi ed ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.

I sanitari, difatti, hanno potuto solo constatare il decesso della studentessa, probabilmente colpita da un malore fatale. Intervenuti anche gli agenti della Polizia del commissariato Tor Carbone che adesso si stanno occupando di ricostruire quanto accaduto. Sentiti i genitori della vittima per chiarire se quest’ultima soffrisse di qualche patologia pregressa o se ultimamente possa essersi sentita male.

Sul corpo della giovane, dai primi accertamenti, non sarebbero emersi segni di violenza. Tutto ricondurrebbe, dunque, ad un tragico malore che ha stroncato la vita alla giovane mentre dormiva. Come riferisce Il Corriere, il pubblico ministero Eugenio Albamonte ha disposto l’affidamento della salma ai familiari, i quali dovranno decidere se far effettuare l’autopsia.