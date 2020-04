Sala e le scuole: “Ho un progetto per aiutare i genitori”

Beppe Sala, sindaco di Milano, lancia una proposta per dare una mano alle famiglie nella cura dei loro bambini, visto che le scuole dovrebbero rimanere chiuse fino a settembre

Intervenuto sulla propria pagina Facebook, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato delle difficoltà dei genitori nel gestire i figli se le scuole rimarranno chiuse fino a settembre. “All’orizzonte vedo una difficoltà più generalizzata, stiamo vedendo che le scuole rimarranno chiuse fino a settembre“, ha esordito.

“Addirittura ci sono dei dubbi su settembre, e al contempo – ha proseguito – stiamo capendo che c’è la possibilità che si torni a lavoro in maggio e questo riguarda certamente anche i padri, ma impatterà in maniera significativa sulle madri quindi si rischia di scaricare su di loro un problema della gestione dei bambini“.

Virus, l’idea di Sala: “Mettere in piedi una sorta di summer school per aiutare i genitori con i loro bambini”

Quindi nel consueto video verso i cittadini milanesi per spiegare a che punto sia l’emergenza Covid-19, il primo cittadino ha parlato di Zumbimbi. Si tratta di realtà del quartiere Barona che svolge attività di assistenza per i bambini che hanno tutti e due i genitori ricoverati in ospedale perché contagiati dal virus. Una situazione resa ancor più difficile per il fatto che questi minori non hanno nemmeno una rete di parenti e amici in grado di accoglierli. Questa è una delle varie realtà della “generosità e dell’organizzazione” milanese.

In questo caso Sala ha spiegato. “Ho chiesto all’assessorato e agli uffici tecnici di prepararmi una proposta per cercare di mettere in piedi una sorta di summer school. Non sto parlando della scuola – ha precisato il sindaco della città meneghina -, ma di una modalità per dare una mano alle famiglie nella cura dei loro bambini“.

Quindi il primo cittadino ha concluso. “Spero a breve di spiegarvi cosa operativamente riusciremo a fare“.