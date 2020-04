Vanessa Incontrada allarga la famiglia: i nomi commuovono il web

Vanessa Incontrada diventa di nuovo mamma, ma non è come tutti ci aspettiamo. Questa volta si tratta di due nuovi cagnolini: due cuccioli di Labrador che, come possiamo vedere dalle storie su Instagram della showgirl, corrono felici per il prato di casa. Ora i cani in famiglia sono ben tre. Sì perché prima di tutti c’era un piccolo barboncino Toy di nome Gina. La cagnolina si è mostrata un attimo spaesata dall’arrivo di questi energici cuccioli. Sicuramente in poco tempo diventeranno tutti amici.

Michael Jackson e il mistero delle ceneri: il dettaglio inquietante –> LEGGI QUI

Vanessa Incontrada, da oggi di nuovo mamma

Un regalo che ha voluto fare alla sua famiglia, infatti il figlio Isal è felicissimo di questi nuovi arrivi. Il bambino ha 11 anni ed è l’amore più grande della vita della conduttrice, ovviamente oltre al marito Rossano Laurini. L’imprenditore con il quale si è sposata nel 2007. Il figlioletto Isal, nato nel 2008, potrà giocare oltre che con la barboncina Gina, anche con due vivaci e morbidissimi Labrador. I nomi che sono stati scelti hanno commosso i suoi amati fans: Tokyo e Zelig. L’ultimo è stato chiaramente scelto per omaggiare il programma che l’ha vista emergere, al fianco di Claudio Bisio. Il programma è iniziato nel 2004 ed è finito nel 2010. Negli ultimi tempi invece è stata ospite come giudice nel programma Amici di Maria De Filippi, dove è piaciuta molto per la sua sincerità ma anche per il suo fare amorevole da mamma e da amica.

La Casa di Carta: svelati i cachet degli attori –> LEGGI QUI

La sua presenza nel programma di Canale Cinque è piaciuto particolarmente, soprattutto dopo il monologo con cui ha salutato i ragazzi durante la finale. Tutti si chiedono se Maria le chiederà di partecipare nuovamente nella prossima edizione.