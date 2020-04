Aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 20 aprile – DIRETTA

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, oggi lunedì 20 aprile, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli, comunicherà nella giornata di oggi in conferenza stampa, stando alle sue ultime disposizioni, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00. Ed infatti, a partire dallo scorso venerdì, Borrelli ha reso noto che i dati sul contagio verranno comunicati tramite bollettino fatta eccezione per il lunedì ed il giovedì in cui egli stesso ne darà notizia come accadeva da un mese a questa parte.

L’aggiornamento della Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 19 aprile

Stando al bollettino diffuso ieri dal Dipartimento della Protezione Civile, nell’ambito del monitoraggio della diffusione del Coronavirus sul territorio italiano, il totale delle persone contagiate era di 178.972 con un incremento rispetto a sabato di 3.047 nuovi casi. L’aumento dei soggetti attualmente positivi era di 486 unità per un totale di 108.257. Purtroppo risultava cresciuto anche il numero dei deceduti che nella giornata di ieri aveva registra un incremento di 433 unità, facendo salire il totale a 23.660. Salito anche il numero dei pazienti guariti giunti ieri a 47.055.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 di sabato 18 aprile

Nella giornata di sabato, la Protezione Civile, ha comunicato che i casi positivi erano saliti a 107.701. Aggravato anche il bilancio delle vittime: 23.227. Aumentato anche il numero dei guariti che risultava essere di 44.927 unità.

Ripartenza Milano, ma a tre condizioni: il monito di Sala

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è espresso in merito alla ripartenza della sua città. Stando alle parole del primo cittadino meneghino, la sua amministrazione sarebbe già al lavoro per redigere un piano strategico sulla riapertura.

Per il sindaco Sala si parlerebbe di doppi turni per le scuole, l’apertura dei negozi anche la sera e la riorganizzazione dei trasporti. Ciò tuttavia potrà avvenire a suo avviso, solo qualora ricorrano tre condizioni: “la data esatta, la sicurezza nel trasporto pubblico e soprattutto una nuova regolamentazione degli orari di scuole e negozi”.

L’epidemiologo Rezza: “L’Italia adesso sta decisamente meglio”

Gianni Rezza, noto epidemiologo e direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica. L’esperto si è espresso in merito alla ripartenza ed all’attuale condizione del Paese. Il professor Rezza ha rimarcato che grandi progressi si sono visti soprattutto nelle terapie intensive. Ora però non bisogna abbassare la guardia: questo il monito che lancia. È richiesto, adesso più che mai, individuare immediatamente possibili focolai e sventare una seconda ondata epidemica. In chiosa ha parlato anche dell’indice di contagio che ad oggi sarebbe giunto sotto l’1.

Speranza: “La battaglia non è vinta, Immuni rafforzerà la sanità digitale”

Il Ministro della Sanità Roberto Speranza è stato ospite della trasmissione Circo Massimo in onda su Radio Capital. Ai microfoni dell’emittente ha parlato della fase 2 e della ripartenza del Paese dopo la fine del lockdown a causa del Covid-19.

Per il ministro Speranza il 4 maggio è una data importante, perché attorno a quel giorno si costruirà tutta la Fase 2. Non si lascia a dare a facili entusiasmi, però. Il ministro si dice ben consapevole del fatto che la battaglia non è ancora vinta. Nessun giro di parole circa il fatto che la strada da percorrere è ancora lunga. A stretto giro, infatti, riferisce Speranza sarà necessario un incontro con le forze sociali per irrobustire il documento del 14 maggio. Molto importante, quest’ultimo, afferma il Ministro in quanto avrebbe coadiuvato il lavoro delle amministrazioni centrali e locali.

Roberto Speranza si è altresì espresso in merito alle sorti del calcio. Pur essendo un grande appassionato al momento non è una priorità. Ora bisogna pensare solo alla salute dei cittadini.