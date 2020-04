La sindaca di Riccione ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’inizio della stagione estiva e dei suoi progetti in merito agli stabilimenti.

L’Italia è ancora nella fase 1 dell’emergenza coronavirus. I numeri iniziano a calare ma si registrano ancora tantissimi decessi. Il governo sta cercando di programmare la fase 2 per far ripartire il paese: il covid-19 ha ucciso tante persone e ha scatenato una crisi economica senza precedenti, con numerosi settori in ginocchio. Con l’avvicinarsi dell’estate, inoltre, gli italiani continuano a chiedersi se si potrà andare in spiaggia. Gli esperti non si sbilanciano mentre Borrelli ha dichiarato in conferenza stampa che al momento è ancora presto per dare una risposta. La sindaca di Riccione, tuttavia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato il suo piano per l’estate.

Le parole della sindaca di Riccione sull’estate

Renata Tosi ha rilasciato alcune dichiarazioni a QN- Quotidiano Nazionale. La sindaca di Riccione ha svelato le sue idee sulle riaperture degli stabilimenti e sulle possibile misure da adottare in spiaggia. “Per la seconda metà di giugno ritengo che ci possano essere i primi tentativi di riapertura delle spiagge ai turisti. Sarà una spiaggia con meno ombrelloni, con meno aperitivi, con meno aggregazioni“. La sindaca ha spiegato che sarà un’estate diversa con più responsabilità e più attenzione da parte dei bagnanti.

La sindaca di Ricciomne ha anche rivelato che gli hotel dovranno adeguarsi alle misure anti coronavirus. Gli alberghi dovranno mantenere il distanziamento sociale, rispettando le distanze tra i tavoli nelle sale ristorante.