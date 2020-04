Covid 19, la situazione aggiornata in Lombardia: i dati delle ultime 24 ore comunicati dall’amministrazione regionale sull’andamento dei contagi

La curva dei contagi inizia ad abbassarsi con maggior decisione in tutta Italia. Per la prima volta c’è un abbassamento nel numero totale dei pazienti attualmente positivi. Rispetto a ieri, infatti, sono 20 i pazienti in meno attualmente malati di Covid 19. Le misure di contenimento stanno evidentemente iniziando a fornire i primi risultati. Incoraggianti anche gli altri dati. I nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore infatti sono 2.256, un numero così basso non si era riscontrato addirittura dall’11 marzo. In decrescita anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (-62 rispetto a ieri), i guariti delle ultime 24 ore sono 1.822. Ancora pesante, purtroppo, il bilancio dei decessi, in tutto 454.

Coronavirus, i dati di oggi in Lombardia: numeri incoraggianti rispetto a ieri

Dati che trovano conferma anche in quanto accaduto in Lombardia. La Regione ha comunicato un aumento dei casi attualmente positivi circoscritto a 90 unità, 735 i nuovi casi positivi mentre ieri erano stati 855. 34.587 le persone attualmente malate, i casi totali dall’inizio dell’epidemia sono saliti a 66.971.

Calo anche tra i pazienti in terapia intensiva, 21 in meno, e tra i ricoverati in generale (-204). I decessi sono stati 163 nelle ultime 24 ore (il totale è adesso di 12.376), un numero ancora elevato ma decisamente in calo rispetto agli ultimi giorni. Si attendono conferme nei prossimi giorni per sperare di aver imboccato, finalmente, una parabola discendente a tutti i livelli.