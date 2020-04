Poco fa, Diletta Leotta ha fatto sognare tutti i suoi fan facendo una dedica nelle sue ultime storie di Instagram.

La conduttrice sportiva si è lasciata andare a una dedica importante attraverso le storie di Instagram. Non sappiamo però a chi sia rivolta ma con tutta probabilità la bella Diletta parla del suo compagno. Diletta Leotta poco fa ha realizzato delle storie con il suo profilo Instagram che hanno fatto sognare tutti i suoi fan anche grazie alla dedica: “Un caffè speciale”. Nelle storie in cui la conduttrice sportiva è intenta a preparare un caffè per se stessa, o forse le è stato preparato dal suo compagno con cui sta trascorrendo il periodo di quarantena. La donna proprio in questi ultimi tempi è molto presente sui social, anche se tutti i giorni conduce il programma radiofonico insieme a Daniele Battaglia. E proprio nei giorni scorsi si è dilettata per la gioia di chi la segue a realizzare un makeup.

Diletta Leotta: l’errore della tinta fai da te

Sempre ieri, la Leotta ha mostrato a tutti i suoi follower come anche lei sia dovuta ricorrere alla tinta fai da te, come sta succedendo per tutti le italiane, la cosa che ha fatto sorridere però, è stata proprio la sua dimostrazione di aver sbagliato colore.

Ha infatti mostrato a tutti i suoi follower di come lo stesso colore che ha usato suo fratello, su di lei non abbia funzionato ed è stata costretta a mettersi un cappellino per coprire l’errore.