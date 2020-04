Eva Herzigova che fine ha fatto? E’ stata una delle top model più famosa al mondo e ha calcate le più importanti passerelle. Eccola a 47 anni.

Che fine ha fatto Eva Herzigova? Com’è oggi la splendida top model che, negli anni ’90 ha calcato le maggiori passerelle del mondo facendo innamorare di lei tutti? A 47 anni, è mamma di tre figli: George nato nel giugno 2007, Philip nato nel marzo 2011 ed Edward nato nell’aprile 2013, nati dal suo amore con l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj:.

Eva Herzigova, splendia a 47 anni: le foto

Eva Herzigova ha cominciato la sua carriera nel mondo della moda nel 1989. Bellissima, con un viso particolare, occhi azzurro e un fisico longilineo abbinato ad un’altezza importante, la HerziGOVA conquista ben presto le passerelle più importanti del mondo della moda sfilando per Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Christian Dior, Louis Vuitton, Chloé, Chantal Thomass, Thierry Mugler, Les Copains, Paco Rabanne, Lanvin, Givenchy, Hermès, Diane von Fürstenberg, Badgley Mischka, Matthew Williamson, Carolina Herrera, John Galliano, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Balenciaga, Oscar de la Renta, Dsquared², Nicole Miller, Elie Saab, Marc Jacobs, Michael Kors, Zac Posen, Gianni Versace, Prada, Dolce & Gabbana, Fendi, Moschino, Genny, Laura Biagiotti, Anna Molinari, Missoni, Blumarine, Alessandro Dell’Acqua, Ermanno Scervino, Gianfranco Ferré, Nina Ricci, Valentino, Roberto Cavalli, Antonio Berardi, Rocco Barocco, Gai Mattiolo.

Con la sua eleganza e la sua indiscutibile bellezza, la Herzigova conquista anche il palco del Teatro Ariston affiancando Raimondo Vianello e Veronica Pivertti durante il Festival di Sanremo del 1998.

Visualizza questo post su Instagram Happy 🐣 Easter to you all! #stayinghome Un post condiviso da Eva Herzigova (@evaherzigova) in data: 12 Apr 2020 alle ore 6:28 PDT

Proprio una foto con Vianello è stata usata dalla Herzigova per esprimere il suo amore all’Italia.”Italia, amore mio. E’ diventata la mia seconda casa in tutti i sensi. Per quanto riguarda il lavoro ho avuto molte esperienza meravigliose. Sono stata fortunata a lavorare con un’icona televisiva come Raimondo Vianello a Sanremo 1998. Ultimo, ma non meno importante, ho trovato l’amore della mia vita in Italia. Insieme abbiamo tre ragazzi meravigliosi. Questa è la mia casa. Combatteremo questo virus insieme”, ha scritto su Instagram la sempre splendida Eva.