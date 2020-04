Ilary Blasi e Francesco Totti verso il divorzio per Donna Paola

La coppia Blasi-Totti stava per divorziare? Un momento di tensione tra i due ha scatenato il web. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo

Il litigio tra Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbe fatto preoccupare il web per un ipotetico divorzio della coppia. A rivelare il momento di tensione è stato proprio l’ex calciatore, che in una diretta su Instagram ha alluso alla coppia Sandra e Raimondo. Per via della quarantena Francesco Totti è spesso online sui vari social, parla con tutti i suoi amici tra cui ex calciatori come Bobo Vieri o Cannavaro. Ecco cosa è successo stando al racconto di Francesco Totti.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>10 domande a Rubina Rovini: la danza, Masterchef e il cibo per comunicare

Blasi e Totti litigano per Donna Paola

Il litigio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è iniziato per colpa di Donna Paola, ma non è come sembra. Si tratta semplicemente di un gatto. “Non ci siamo parlati per due giorni” ha detto Francesco Totti, spiegando che lui era contrario alla decisione di prendere l’animale. L’ex calciatore non ha mai voluto avere un gatto.

Fortunatamente, come accade spesso a molte persone, è rimasto folgorato dalla gattina, la quale è riuscita a penetrargli nel cuore. Il gatto scelto da Ilari Blasi è conosciuto con il nome di Sphynx.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Romina Carrisi su Instagram: “Ci serve semplicità”

La sensibilità di Ilary Blasi ha travolto anche suo marito che si è lasciato convincere a prendere un animale domestico per avere compagnia e poter giocare insieme ai loro figli.