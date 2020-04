Kikò Nalli e Ambra, l’amore è finito: le parole non lasciano dubbi

View this post on Instagram

Occhi grigi come la foschía del mattino. È un colore prezioso. È il colore di un momento. Quello in cui il cielo non è ancora azzurro, il mare non è ancora verde, la notte non è ancora passata, il giorno non è ancora sorto. __________ Pensieri in quarantena. Forse un libro. Se non avete uno straccio di fidanzato che vi scrive poesie pensateci da sole!😅 O battete un colpo che qualcosa vi appronto! 😜 Leggete o scrivete, che fa bene! Allontana i cattivi pensieri e le brutte intenzioni. Vi abbraccio. 🖤 #giorno #bho #quarantine