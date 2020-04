Mara Venier, gaffe tremenda con Francesco Renga a Domenica In

Mara Venier a Domenica In ha avuto tra i suoi ospiti anche Francesco Renga: gaffe clamorosa in videochiamata con il cantante

La lunga quarantena non ha cambiato alcune abitudini degli italiani. Rimane sempre classico l’appuntamento con Mara Venier a Domenica In. Non ci sono gli ospiti in studio, ovviamente, per il rispetto delle norme sull’emergenza coronavirus. Ma le tecnologie odierne permettono di ovviare con le video chiamate e il parterre rimane sempre di tutto rispetto. La conduttrice cerca sempre di rimanere fedele a se stessa e fornire un intrattenimento di qualità agli spettatori di Rai Uno. La sua verve è rimasta immutata, ma la puntata di questa domenica è stata piuttosto difficoltosa. Tra qualche imprevisto tecnico e una vera e propria figuraccia. Può succedere anche alle migliori.

Mara Venier, figuraccia in diretta con Francesco Renga

Tra gli ospiti di questa puntata, il cantante Francesco Renga. Insieme a Mara, Francesco ha parlato di come sta trascorrendo questa quarantena. Una chiacchierata che si è svolta piuttosto tranquillamente, se non fosse per quanto accaduto alla fine, al momento dei saluti.

Mara ha infatti salutato Renga dicendo: “Salutami Ambra e i bambini”. E’ noto che i due sono separati da tempo, una separazione anche dolorosa della quale non hanno mai parlato apertamente tenendo per sé i motivi. Il rapporto tra i due è oggi buono, ma l’attrice sta vivendo altrove l’isolamento di questo periodo. Con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Renga non ha replicato allo scivolone di Mara, glissando elegantemente.