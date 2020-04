Scoperto un nuovo sintomo per il virus : attenzione ai piedi

Scoperto un nuovo sintomo: da una scoperta fatta in Spagna, come altro sintomo si possono aggiungere anche le lesioni ai piedi

Le lesioni ai piedi come sintomo per il Coronavirus. Ormai se ne aggiungono in serie. La scoperta arriva dalla Spagna e desta scalpore. I segni sono molto simili a quelli conseguenti alla varicella. Il colore è simile a quello dei geloni, di colore viola, e compaiono tra le dita dei piedi. La notizia ha fatto discutere vari scienziati ed esperti. Va ricordato che fin qui i i sintomi più comuni sono febbre e sintomi di malattie respiratorie inferiori, come tosse o difficoltà nel respirare. A questi si è aggiunta anche la perdita del gusto. In generale, il virus 2019-nCoV è particolarmente pericoloso per le persone che hanno un sistema immunitario più debole, come i bambini piccoli e gli anziani.

Scoperto un nuovo sintomo: precauzioni

Ricordiamo le precauzioni necessarie al fine di limitare e evitare il contagio del Coronavirus. Queste sono fondamentali per arrestare il diffondersi del contagio. Il virus si trasmette per via aerea attraverso i droplet, microrganismi che cacciamo dalla bocca durante comuni gesti come starnutire, parlare.

Non toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e strofinare per almeno 20 secondi

Utilizzare disinfettante per le mani a base di alcol quando possibili

