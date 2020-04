Le colline del Trentino Alto-Adige sono state le testimoni di una tragedia che ha investito una famiglia di Riscone di Brunico.

Una vera e propria tragedia è quella che si è consumata poche ore fa in zona Kappler Stöck sulle ampie colline coltivate nell’area di Bolzano. In un nord già duramente colpito dai lutti creati dalla diffusione del coronavirus la morte di una bambina in Val Pusteria, nell’Alto Adige diventa se è possibile ancora più assurda. Infatti durante un pomeriggio come tanti una bambina di appena quattro anni ha perso la vita per una sventurata fatalità mentre si trovava con il nonno.

Le cause della tragedia che ha travolto la bambina

La piccola si trovava su un grosso trattore guidato dal nonno 63 enne quando per cause del tutto inspiegabili la bambina sarebbe caduta. Il mezzo agricolo, nonostante fosse dotato di un dispositivo antiribaltamento pare che abbia sobbalzato a causa del terreno scosceso provocando la caduta della piccola che è così stata investita da una ruota del trattore. Sul posto sono intervenuti Croce bianca, soccorso alpino e vigili del fuoco ma purtroppo non si è riusciti a rianimare la bambina.

Ai carabinieri resta ora l’ingrato compito di accertare le cause che hanno portato alla prematura scomparsa della piccola.