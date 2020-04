L’epidemia in corso in tutto il mondo pone in evidenza un aspetto particolare. “Per via del virus morti più uomini”, sostengono gli esperti. La spiegazione.

L’epidemia in corso in Italia e nel mondo ha raggiunto dei dati enormi, in termini statistici. Nel nostro Paese la situazione vede 108.257 persone positive, 23.660 morti e 47.055 guariti. Con i casi totali che, dall’inizio della pandemia, ammontano ora a 178.972.

A livello globale invece gli infetti sono addirittura 2.404.325. In pratica quasi due milioni e mezzo, con 165mila vittime nel complesso. Il grosso si registra negli Stati Uniti, che contano 759.687 casi di individui infetti e 40.682 deceduti, stando ai numeri risalenti a domenica 19 aprile 2020. I membri della comunità medica e scientifica hanno riscontrato poi un elemento particolarmente indicativo. Riguarda il fatto che gli uomini sembrano più esposti ad ammalarsi rispetto alle donne. Di conseguenza anche il tasso di mortalità nella popolazione mondiale maschile risulta più elevato. Per colpa del virus sono morti più uomini.

Virus morti più uomini, la possibile spiegazione degli esperti

E gli statunitensi ‘Montefiore Health System’ e ‘Albert Einstein College of Medicine’, assieme alla collaborazione dell’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba a Mumbai in India, ritengono di sapere perché stia accadendo questo. Alcuni studi condotti nelle ultime settimane rendono noto che il Covid tenderebbe a rifugiarsi nei testicoli maschili legandosi ad una particolare proteina ivi presente. La ACE2, che invece le ovaie delle donne non producono. Una ricerca in particolare, presieduta dal biologo molecolare Amit Verma e da altri luminari, mettono in evidenza questo trend di maggiore mortalità tra gli uomini in tutto il mondo a causa del virus.

Basti pensare che nella sola New York il totale delle vittime è per il 68% maschio. Questa teoria necessita di ulteriori verifiche, ma sembra già avere riscontrato una certa unanimità.