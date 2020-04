Albano Carrisi rivela al web:” Non mi era mai successo”

Si continua a parlare del trio Albano, Romina e Loredana. Il cantante smentisce il gossip ma la sua rivelazione lascia meravigliato il web

Albano, il cantante pugliese, amato dall’Italia intera, qualche giorno fa è stato in collegamento con La Vita In Diretta e i conduttori inevitabilmente gli hanno fatto delle domande riguardo al trio di cui tutti parlano: Albano, Romina Power, Loredana Lecciso. Il cantautore ha spento subito il gossip ma si è lasciato scappare una rivelazione.

Albano racconta la sua quarantena

Il cantautore parlando della quarantena ha svelato che la sta trascorrendo nella casa di campagna a Cellino San Marco insieme alla sua amata Loredana Lecciso. ” C’è Loredana, ci sono i miei due figli che per la prima volta vedo quotidianamente, a colazione, a pranzo e a cena – sottolinea – non mi era mai successo”. E’ questa la rivelazione che ha meravigliato il web. Il cantante ha trovato il lato positivo del lockdown: ha più tempo per i suoi figli.

In questi giorni il cantante pugliese sta praticando l’attività di giardinaggio che lo tiene molto impegnato. Così si sta dedicando alla sua campagna, come non ha mai fatti prima d’ora.

