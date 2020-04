Anna Tatangelo, “via la tuta e il pigiama”: su Instagram è delirio – FOTO

Anna Tatangelo è più bella che mai su Instagram, il nuovo scatto fa davvero sognare i followers: ecco come appare la cantante

Nel mondo della canzone italiana, chi non passa inosservata è certamente Anna Tatangelo. La cantante ciociara è una vera e propria celebrità su Instagram. Tornata single dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio, sta vivendo nella sua abitazione ai Parioli, a Roma, la quarantena come tutti noi. Dopo alcuni giorni di lungo silenzio il mese scorso, è tornata molto attiva sui social, per la gioia di tutti i followers. Il momento più duro post rottura sembra essere passato e la rivediamo nuovamente in splendida forma.

Anna Tatangelo, look da impazzire su Instagram

Foto e video anche maliziosi da parte sua non mancano, la cantante ha grande fascino e sensualità e sa di possederli. Spesso ci gioca e non manca di regalare ai suoi affezionati fan scatti che fanno sognare. Del resto, nonostante la quarantena, non bisogna mettere da parte la propria femminilità e almeno in parte Anna prova a tornare ‘all’antico’. Ecco cosa succede nell’ultima foto postata.

“Tuta-pigiama, pigiama-tuta, tuta-pigiama…ogni tanto anche un jeans”. Ecco la didascalia dello scatto, in cui possiamo ammirare la splendida silhouette di Anna e anche le sue forme generose. Che lei volutamente non manca di sottolineare con una maglietta piuttosto aderente. Like e commenti, ovviamente, a pioggia.