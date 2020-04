Due ragazze si espongono in bikini al sole sul proprio balcone di casa. Quartiere in fermento, poi i carabinieri sedano l’atmosfera

E’ accaduto ad Altopascio, comune della provincia di Lucca in Toscana, dove due giovani donne mettono in piedi un’elegante iniziativa che scuote il quartiere. La quarantena che stiamo vivendo inizia ad assumere i contornanti della monotonia. Nelle case degli italiani il protrarsi dell’isolamento domiciliare ha superato il periodo del ritrovamento familiare. Ora cresce la necessità di evadere da uno spazio ristretto in cui il cittadino ha bisogno di liberarsi e ricominicare a scoprire il mondo esterno. Una missione, come dichiarato dall’OMS che deve prendere piega con le dovute gradualità per non rischiare di ricadere nel limbo della malattia.

Nel frattempo a scuotere un pò gli animi e l‘atmosfera primaverile, proiettata in direzione del gran caldo, ci pensa una nuova moda lanciata direttamente sui balconi di casa. Due donne, stanche dell’aria irrespirabile di casa, approfittano dell’aumento delle temperature climatiche e si mettono in topless sui propri balconi.

Quartiere in fermento ma alla fine arrivano i militari

I piani alti del palazzo in cui vivono le due donne, favoriscono la visuale a tutto il vicinato. L’intero quartiere dunque entra in fermento con i papà di casa impegnati ad assistere alla scena, ignari delle reazioni delle loro mogli. Il maggior numero di consorti non ha digerito il comportamento guardingo dei loromariti, impegnati ad analizzare nei dettagli lo spettacolo sul balcone. Il protrarsi del tempo sulla struttura sporgente ha fatto letteralmente infuriare alcune mogli. Dai balconi dello stabile e dai loro dirimpettai si iniziava ad udire un ululato rabbioso rivolto alle due donne in bikini, impegante a prendere il sole. La questione non assumeva una giusta piega fino alla degenerazione più totale. Per distogliere l’attenzione, i mariti vengono costretti dalle loro consorti a richiamare l’intervento dei carabinieri di Altopascio.

I segnali di protesta vengono sedati con l’arrivo sul posto di una pattuglia del 112. Le due donne, protagoniste della scena, avendo avvertito il suono in lontananza della sirena, spariscono anzitempo, rintanandosi nelle loro dimore. Così i carabinieri riportano la tranquillità nel quartiere senza prendere drastiche decisioni.