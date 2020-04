Bambino nasce positivo al virus: primo caso in Italia

Un bambino nato ad Aosta nei giorni scorsi sarebbe risultato positivo al test per il coronavirus: se fosse confermato, sarebbe il primo caso in Italia.

Un bambino nato all’ospedale Beauregard di Aosta nei giorni scorsi sarebbe risultato positivo al test per il coronavirus. La notizia, come riporta Rai News, non è stata confermata per motivi di privacy, ma se ciò avvenisse si tratterebbe del primo caso in Italia. Per tali ragioni, il reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio aostano ha attivato un protocollo che prevede l’effettuazione di tamponi per le donne in dolce attesa intorno alla 38esima/39esima settimana di gravidanza. Come riporta Rai News, la donna, avrebbe partorito la scorsa settimana con 38 di febbre.

