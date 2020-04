La nota presentatrice Caterina Balivo ha scritto sui Social Network: “È avvenuto un miracolo”.

Caterina Balivo, oltre ad essere una brava presentatrice è anche una mamma molto attenta ai suoi due figli. Spesso la vediamo intenta a preparargli da mangiare e ieri sera è successo qualcosa di incredibile: “E’ successo un miracolo! i bambini dormono, ed hanno mangiato alle 19,30 e poi sono crollati, è bellissimo!” Ha scritto la Balivo che si è concessa una serata romantica con suo marito, un bellissimo evento che ha voluto condividere con i suoi fan sul proprio profilo Instagram. Alla cena romantica c’erano anche le candele e sembrava che fossero usciti per una serata soltanto loro due. In questi giorni, dove siamo tutti chiusi in casa, questi momenti di privacy sono rari per chi ha dei figli e anche un evento del genere può sembrare un vero e proprio miracolo.

Caterina Balivo è felice per il romanzo del marito

La famosissima presentatrice del programma Vieni da me, che andava in onda sulla Rai, ha iniziato un nuovo programma con il marito, ‘The next book’. Lo possiamo vedere sulle sue dirette sul profilo Instagram di Caterina.

In questi giorni si è detta molto felice per uno dei romanzi scritti da suo marito, dal quale hanno tratto il telefilm ‘Diavoli’.