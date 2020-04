Covid-19, il ministro della sanità inglese ha annunciato l’inizio dei primi test del vaccino sugli esseri umani.

Il coronavirus continua ad estendersi nel mondo: le persone positive al virus sono più di 2 milioni e 500mila, mentre il numero dei decessi è salito ad oltre 171mila. Gli esperti di tutto il pianeta continuano a studiare il nuovo covid-19 e nei laboratori si sta cercando di mettere a punto un vaccino efficace. Con un vaccino, infatti, si potrebbe raggiungere l’immunità di gregge debellando il virus. Nella giornata odierna è arrivata un’ottima notizia dall’Inghilterra: il governo britannico ha annunciato la data di inizio per le sperimentazioni sugli esseri umani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid-19, San Marino ha la più alta percentuale di positività al mondo

Covid-19, tutto pronto per i test sugli umani del vaccino in Inghilterra

Matt Hancock, ministro della Sanità inglese, ha annunciato in conferenza stampa il via dei primi test sperimentali sull’uomo per il vaccino. “Questa è una nuova malattia, e quindi parliamo di una scienza incerta, ma sono certo che utilizzeremo ogni mezzo che abbiamo per lo sviluppo di un vaccino”. La data di inizio per le sperimentazioni è stata fissata per giovedì 24 aprile. Il vaccino è quello studiato dal team dei ricercatori dell’Università di Oxfortd. Anche nel Regno Unito la situazione è alquanto complessa con più di 129mila casi e 17mila decessi. L’attesa per un vaccino aumenta giorno dopo giorno: il mondo sta affrontando una grande minaccia e gli uomini sono stati costretti a rivedere le loro abitudini di vita. I governi dei paesi più colpiti, infatti, hanno deciso di imporre il lockdown per ridurre la diffusione del virus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus, cancellata la festa più attesa dell’anno

Anche negli stati Uniti gli esperti stanno lavorando ad un vaccino. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà una grande alleanza pubblico-privato che coinvolgerà centri di ricerca e aziende farmaceutiche.