Triste primato per San marino. Lo stato situato all’interno del territorio italiano ha la più alta percentuale di positività al mondo.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo: i casi confermati hanno superato la soglia dei due milioni e 500mila mentre i decessi sono più di 170mila. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito: il virus si è diffuso profondamente anche in Europa. Nel vecchio continente i casi continuano ad aumentare così come i morti. Dopo aver affrontato un periodo davvero buio, gli stati europei stanno iniziando a programmare la fase 2 dell’emergenza. Analizzando la diffusione pro capite del virus, si scopre che i paesi più piccoli come Andorra, Lussemburgo e San Marino hanno una percentuale di positività altissima.

Covid-19, l’analisi della diffusione pro capite: triste primato per San Marino

Lo studio della diffusione pro capite rimescola la classifica del contagio. Andorra, paese da 77mila abitanti, con 717 positivi al coronavirus è 88° nel mondo in valore assoluto: la percentuale di positività, però, è piuttosto alta (0,93%). Triste primato per San Marino: il piccolo stato situato nel territorio italiano ha 462 casi in una popolazione di 33.785 persone. La percentuale di positività è dell’1,4%, la più alta al mondo. Per i grandi Stati, invece, la Spagna risulta essere il paese più colpito: più di 200mila contagi in una popolazioen di 46,9 milioni, con una percentuale pari allo 0,43%. L’Italia, infine, ha una percentuale di positività pari allo 0,30%. Gli Stati Uniti hanno più casi al mondo ma un tasso pro capite di 0,24%.

Piccola curiosità sull’Italia: se si togliessero dal calcolo i risultati della Lombardia, la percentuale di positività scenderebbe dallo 0,30% allo 0,22%