Daniele Bossari su Instagram: la confessione sulla moglie

Daniele Bossari ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha elogiato l’abilità culinaria della moglie.

Daniele Bossari è un conduttore televisivo e radiofonico: nel 2017 il milanese ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello Vip. A causa dell’emergenza coronavirus, il 45enne sta passando i giorni in casa in compagnia della moglie Filippa Lagerback e della figlia Stella. Bossari ama condividere con i suoi fan delle foto che mostrano la sua quotidianità. Qualche ora fa, il conduttore ha postato su instagram un post in cui elogia il piatto preparato dalla sua moglie svedese.

Il post di Daniele Bossari su instagram

Daniele Bossari ha pubblicato una foto per elogiare il piatto cucinato da sua moglie. “Mia moglie ha superato la prova dello scoglio“, ha scritto il conduttore. Queste parole hanno accompagnato la foto pubblicata in cui si mostra con il piatto davanti. Lo scatto ha raccolto numerosissimi commenti, compreso il cuore della Lagerback. Qualche seguace dell’account di Bossari ha commentato il post chiedendo consigli sulla pasta senza glutine utilizzata dalla famiglia. Nelle ultime settimane il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di pubblicare molti scatti per mostrare il suo splendido cane e per fare gli auguri di Pasqua.

Visualizza questo post su Instagram Mia moglie ha superato la prova dello scoglio! 💙👩🏼‍🍳🌊 #iorestoacasa Un post condiviso da Daniele Bossari (@danielebossari) in data: 20 Apr 2020 alle ore 11:48 PDT



In questi giorni di quarantena forzata, i vip stanno pubblicando numerosi scatti per mostrare la loro quotidianità.