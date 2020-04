Elisabetta Canalis svela il suo fondoschiena, il web si scatena

Elisabetta Canalis ancora una volta lascia senza parole i suoi fan di instagram. L’ex velina ha lascato tutti a bocca aperta con il suo ultimo post

Elisabetta Canalis, l’ex velina sarda, è ancora così sexy tanto da lasciare i suoi follower a bocca aperta. Questa volta ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae di schiena in una posa molto sensuale. Non sono mancati i commenti: “Wow, ho avuto una visione celestiale“, “I like this front”, oppure “La più bella, semplicemente la migliore”.

Elisabetta Canalis, e un fondoschiena da paura

La donna nonostante è lontana da molti anni dall’Italia, dove torna solo ogni tanto, non ha mai smesso di essere amata dagli italiani. Ma la sua vita è ormai in America insieme a suo marito e sua figlia. Intanto però rimane in contatto con il suo Paese e attraverso foto o video rivela ai suoi fan come sta trascorrendo la sua quarantena e a volta dà anche qualche consiglio. Il suo ultimo post ha lasciato il web senza parole e nonostante passano gli anni, l’ex velina riesce ancora ad essere sexy e sensuale.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 17 Apr 2020 alle ore 11:59 PDT

Un cuore per salutare i suoi fan, la sua famiglia e la sua Italia.

