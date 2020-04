Ancora una volta Emily Ratajkowski lascia il mondo intero a bocca aperta. La bellezza unica della top model statunitense fa battere i cuori di tutti.

La incantevole Emily Ratajkowski continua ad ammaliare il mondo intero. Forte dei suoi 26 milioni di followers su Instagram, la 28enne super modella statunitense originaria della Gran Bretagna (è nata a Londra da genitori americani, n.d.r.) sta regalando con una certa frequenza degli scatti magnifici che la ritraggono in prima persona.

In pose estremamente sensuali e spesse volte con soltanto pochi millimetri di stoffa a coprirla. Gli ammiratori sono in costante aumento, del resto a cotanta bellezza nessuno saprebbe resistere. La vediamo in un primo piano, coi capelli sciolti ed in disordine, mentre è in bagno.

Emily Ratajkowski, sguardo che ammalia

E non manca anche qualche dettaglio piccante in basso, nonostante una mano attraverso la quale si vede qualcosa. In realtà non c’è alcun incidente: è tutta una strategia della ammaliante Emily, che centra l’obiettivo. Anche questa volta è tutto un fioccare di ‘mi piace’ e di commenti.

I like sono prossimi a raggiungere il milione. E le frasi di ammirazione e di complimenti da parte di migliaia di utenti da tutto il mondo sono più di 4mila in appena un giorno.

