Eros Ramazzotti e l’emozionante sorpresa al paziente di coronavirus che con una sua canzone aveva augurato buon anniversario alla moglie.

Eros Ramazzotti abbraccia virtualmente un paziente di coronavirus facendogli una splendida sorpresa. Grande alla tecnologia, infatti, Flavio, questo il nome del paziente che ha ricevuto la sorpresa, ha potuto ascoltare le parole del cantautore che, dopo aver saputo di essere stato la colonna sonora degli auguri di anniversario che l’uomo aveva fatto alla moglie, ha deciso di inviargli un messaggio per dargli forza e coraggio.

Eros Ramazzotti abbraccia un paziente di coronavirus: “dai che ce la facciamo”

A raccontare la storia di Flavio sono stati il primario di Rianimazione di Rivoli, Michele Grio e Flaviana Basta, impiegata dell’ufficio relazioni esterne dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino come riporta il Corriere.

Il primario Grio, su Facebook, in occasione dell’anniversario di nozze del paziente, aveva scritto: “L’immagine di oggi, per tutti noi, è il nostro amico che, in videochiamata dall’Acquario, canta “Ti sposerò perché” alla sua dolce metà in occasione del loro anniversario di matrimonio”.

Di fronte a quella toccante immagine, Flaviana Basta ha deciso di organizzare una sorpresa per Fabio grazie all’aiuto di Eros Ramazzotti che, dopo aver inviato un messaggio agli operatori sanitari, ha deciso di abbracciare da lontano Fabio facendogli recapitare un messaggio.

“Ciao Flavio. Ho visto la dedica che hai fatto a Carmen ed è bellissima. Grazie mille, ti mando tanta forza, dai che ce la facciamo! Eros“.

Flaviana Basta, poi, ha commentato e condiviso il momento su Facebook: “Con Eros Ramazzotti, dopo aver visto il post del primario di rianimazione dell’ospedale di Rivoli Michele Grio, abbiamo organizzato una sorpresa a Flavio, tracheotomizzato e affetto da coronavirus. Un videomessaggio per lui, che sta migliorando di giorno in giorno e per sua moglie Carmen con cui ieri ha festeggiato l’anniversario di matrimonio dedicandole la canzone di Eros ‘Ti sposerò perché’ tramite videochiamata. Sono queste le cose meravigliose che stanno succedendo…felice di avere colleghi e amici speciali e felice perché questo paziente oggi ha avuto un regalo inaspettato e soprattutto fatto con il cuore“.