Francesca Cipriani ha collezionato una marea di like e commenti in poche ore per via della sua foto sexy in spiaggia della scorsa estate mentre immagina cosa sarà la vita dopo la fine dell’emergenza sanitaria

La showgirl Francesca Cipriani non si perde mai d’animo e anche in questo periodo di emergenza sanitaria non fa mancare la sua allegria e solarità. Il suo pensiero è tutto rivolto ad un dopo Covid-19, ad un ritorno alla vita normale quando l’emergenza sarà finita.

Non manca nemmeno tutta la sua sensualità con le sue forme prorompenti che ormai tutti hanno imparato a conoscere. Non fa abbassare mai l’attenzione su di sé l’ex del Grande Fratello che come tutti comincia ad avvertire la pesantezza e la noia della quarantena.

Allora la sua mente viaggia lontano, in posti e momenti sicuramente più belli e facili di questo. E così il post con la foto scattata mesi fa in spiaggia alla Bahamans diventa virale e infiamma i follower. La Cipriani in un succinto costume che lascia poco all’immaginazione è su una moto d’acqua, raggiante e solare come da suo carattere.

Un boom di like e commenti di apprezzamenti sotto lo scatto accompagnato dalla didascalia “Chissà dove ci guiderà la vita dopo tutto questo”. Oltre mille commenti e più di 30 mila mi piace in pochissime ore.

La Cipriani sa che piace con le sue forme sinuose, seppur ritoccate, con le sue curve abbondanti che scaldano soprattutto gli uomini. In questo periodo di quarantena poi tutti la seguono ancora di più con fermento. E punta proprio su questo.

Francesca Cipriani, la quarantena tra ironia e messaggi positivi

Francesca Cipriani piace e anche molto. Questo lei lo sa bene e continua con la sua veracità e simpatia a conquistare gli onori del web. Per tutti i suoi followers è ormai una vera icona sexy popolare. Non solo curve e scatti bollenti per la showgirl ma anche messaggi positivi in questo periodo di quarantena.

La Cipriani non ha fatto mancare la sua voce ricordando a tutti di restare a casa e invitando al massimo rispetto delle regole. Anche per lei momenti non facili durante la quarantena senza però mai abbattersi. Non ha mai smesso di scherzare, infatti, la Cipriani, oltre che provocare.

Sì perché c’è da dirlo, anche quando si sforza di mandare messaggi specifici l’attenzione dei suoi followers va sempre su altro. Le sue forme non passano mai inosservate, esaltate poi dal suo modo di vestire sempre sexy.

Molti la criticano proprio per questo ma Francesca non bada a queste accuse e tira dritto per la sua strada.