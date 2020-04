Laura Chiatti senza veli in vasca da bagno: lo scatto da censura – FOTO

Laura Chiatti e Marco Bocci sono la coppia di attori più amata d’Italia. I due sono insieme da diverso tempo, si sono sposati e hanno costruito una bellissima famiglia. L’attrice molto spesso condivide sui social alcuni aspetti della loro vita insieme, mentre affrontano questa quarantena nel modo più spensierato possibile.

Kiko Nalli, l’amore con Ambra è finito: le parole non lasciano dubbi –> LEGGI QUI

Laura Chiatti e lo scatto in vasca da bagno fa record di likes

Una delle ultime foto pubblicate da Laura, il marito Marco Bocci pare essersi divertito molto a fotografare la sua consorte mentre era in vasca da bagno. Una foto dai colori tenui che la vede rannicchiata, con lo sguardo sollevato e gli occhi dritti nell’obiettivo. Lo scatto ha scatenato i likes e i commenti dei fan che le hanno rivolto tante parole di ammirazione. La foto è stata apprezzatissima, in particolar modo perché a scattarla è stata il marito. Un po’ di tempo fa hanno fatto emozionare il pubblico durante una puntata di Amici di Maria De Filippi, dove Laura gli aveva fatto una sorpresa dopo che lui era stato molto male. I due sono davvero molto uniti e innamorati e l’amore non è affatto scemato con l’arrivo dei figli, anzi. Lui è ancora più presente per quanto è possibile. Laura infatti ha raccontato che è un padre molto rigido, li fa dormire quando devono e da loro degli orari per giocare.

Marina Tagliaferri: dal teatro ad Un Posto al Sole –> LEGGI QUI

Ci tiene molto ad essere presente, ad essere un buon padre ed educarli. Non è facile ritagliarsi dei momenti d’intimità con Laura, ma come hanno più volte sottolineato, quelli che riescono ad ottenere sono sempre preziosi e bellissimi.