Matrimoni bloccati nel 2020: cosa accadrà nel 2021

Matrimoni bloccati nel 2020: l’emergenza coronavirus ha portato all’annullamento di tutte le cerimonie. Ecco cosa accadrà nel 2021.

L’emergenza coronavirus ha infranto anche i sogni d’amore di tantissime coppie che avevano scelto il 2020 come anno per coronare il proprio sentimento convolando a nozze. Il lockdown che è stato necessario attuare per contenere i contagi ha portato all’annullamento di cerimonie e ricevimenti già organizzati da tempo. Cosa accadrà, ora nel 2021? Le coppie potranno scegliere una nuova data o a causa dell’ingorgo saranno costrette ad accontentarsi?

Matrimoni: “il 2021 sarà l’anno delle cerimonie infrasettimanale e invernali”

Mentre il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia la probabile riapertura di alcune attività a partire dal 4 maggio, sono tantissimi i matrimoni che sono stati rinviati. Nel 2020, tantissime coppie erano pronte a sposarsi avendo scelto come mesi per coronare il proprio sogno d’amore soprattutto quelli primaverili e estivi. Nel 2021, a causa del gran numero di matrimoni, probabilmente, non sarà possibile scegliere.

Oltre a quelli già fissati da tempo, infatti, nel 2021, dovrebbero essere celebrati anche tutti quelli che sono stati rinviati a causa del coronavirus.

“Un intero settore in ginocchio. in molti stanno rinviando al 2021, sarà l’anno dei matrimoni infrasettimanali e invernali. E’ tutto l’indotto ad essere in fortissima crisi: wedding planner, fotografi, operatori video, fioristi, musicisti, ristoranti e strutture che lavorano solo sui matrimoni, negozi di bomboniere, tipografie, negozi di abiti da sposa. E’ tutto fermo. La cosa che succederà è che verranno spostati tutti nel 2021, anno in cui ci saranno tantissimi matrimoni. Chi si doveva sposare nel 2020, lo farà l’anno prossimo, in un giorno infrasettimanale o in un periodo dell’anno in cui generalmente non ci si sposa, perché ovviamente la maggior parte delle date era già impegnata”, ha spiegato ai microfoni dell’Ansa la wedding planner pescarese Simonetta Quieti.

Sui suoi canali social ha parlato dell’argomento anche Enzo Miccio, il wedding planner più famoso in Italia che spera di poter tornare presto ad organizzare matrimoni e ad occuparsi delle sue spose.