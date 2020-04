Giorgia Meloni è legata da diversi anni con Andrea Giambruno. Ma chi è veramente il compagno dell’esponente di Fratelli d’Italia?

Giorgia Meloni, una delle donne politiche più attive di questi ultimi tempi. L’esponente di Fratelli d’Italia è legata da qualche anno a Andrea Giambruno, un uomo di 39 anni. I due hanno anche una figlia ma il passo verso un matrimonio sembra ancora molto lontano. Ma chi è veramente il compagno della Meloni? Scopriamolo insieme

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è un autore televisivo ed è originario di Milano e da parecchio tempo lavora per Mediaset dove ha contribuito alla nascita di diverse trasmissioni, che sono andate in onda e continuano ad andare in onda sia su Rete 4 che su Canale 5. In questi anni il compagno della Meloni ha collaborato con Matrix, Quinta Colonna e Mattino 5. Tra i due è stato amore a prima vista. Una sera la donna sarebbe arrivata nel programma di Paolo Del Debbio, Quinta Colonna dopo una intera giornata di comizi e di aver avuto appetito. A quel punto la Meloni avrebbe tirato fuori dalla borsa una banana, ma poi sarebbe stata chiamata in scena e avrebbe così dato il frutto a Giambruno, scambiandolo per un assistente. La banana è stata il frutto dell’amore.

L’uomo in un’intervista a Libero ha riferito di non essere affatto infastidito del fatto di essere spesso associato alla compagna, ma ha tenuto a sottolineare di avere la sua personalità e soprattutto il suo lavoro e di non avere mai chiesto nulla a lei. “Giorgia diventerà sicuramente la prima premier donna. Un ruolo di grandissima importanza – ha spiegato – L’Italia ha più bisogno di ordine interno che esterno attualmente, anche se lei è quella nel centrodestra che ha le migliori relazioni internazionali”.

