La quarantena di Naike Rivelli e fidanzato è un vero spasso, lo testimoniano i tanti post pubblicati su Instagram dalla figlia di Ornella Muti.

Come sempre, Naike Rivelli non si risparmia mai. La figlia di Ornella Muti, complice un fisico da eterna ragazzina, ne approfitta ogni volta per provocare e far discutere. Ma anche per divertire, con esempi anche fin troppo estremi di ironia, pure su sé stessa.

Ne è un esempio un recente scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, il suo ‘campo di battaglia’ preferito. La 45enne nativa di Monaco di Baviera ha voluto sottolineare a modo suo la fortuna che hanno coloro che possono condividere la quarantena con la persona amata. E lei lo fa sottolineando il concetto con un ben noto modo di dire che è sinonimo di buona sorte. Il fatto è che alle parole, Naike Rivelli accompagna anche le immagini. E proprio di quella parte del corpo, coperta dalla mano di un uomo. Si tratta del suo compagno. “Che c… condividere la quarantena con l’anima gemella” scrive la bella Naike dalla sua casa in Piemonte.

Naike Rivelli fidanzato: “Lui è un uomo che mi ha dato finalmente equilibrio”

E Naike Rivelli sul suo fidanzato, o presunto tale, di recente ha affermato quanto segue. Lo ha fatto nel corso di una intervista concessa al programma radiofonico di Rai Radio2 ‘I Lunatici. In relazione all’uomo che ora convive con lei ha affermato: “Avevo bisogno di trovare un equilibrio. Ho sempre provato dello spavento, ormai non sono più una ragazzina e di sbagli in ambito affettivo ne ho compiuti tanti. Mi serviva prendere un attimo per me. Un attimo che è durato tanto”.

“Ed ora ecco al mio fianco qualcuno con il quale ho stretto una amicizia e grazie al quale sto iniziando di nuovo ad emozionarmi in maniera sincera”.