L’Oms sconfessa Ricciardi. Le opinioni sono contrastanti e diverse. L’Oms: “E’ esponente del governo italiano nel comitato esecutivo dell’organizzazione”

Discussioni e contrasti. L’Oms tende a sottolineare che Walter Ricciardi non rappresenta l’Organizzazione mondiale della Sanità ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione. La questione è venuta a galla dopo le affermazioni di Ricciardi sul presidente Usa Trump. “Le opinioni di Ricciardi – rileva l’Oms – non rappresentano necessariamente il punto di vista e/o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.

L’Oms contro Walter Ricciardi

Ricciardi ha twittato sul suo account un video in cui attacca il presidente degli Stati Uniti, con pupazzi raffiguranti Donald Trump che venivano presi a pugni e calci. Dopo la nota Ricciardi ha poi cancellato immediatamente il post. Ma l’opposizione in Italia non ha ritenuto l’azione una gran mossa ed è per questo che ha chiesto le sue dimissioni dal comitato tecnico scientifico. Poi in serata è arrivata la presa di posizione dell’Oms, che in definitiva lo ha sconfessato. Una precisazione era arrivata anche a Rainews24, durante un’intervista a Ranieri Guerra, direttore aggiunto all’Oms: “Il mio collega Walter Ricciardi non è dell’Oms, è il rappresentante italiano presso il board dell’Oms – ha rivelato – Non ha niente a che fare con l’organizzazione. È un supercampione della sanità pubblica nazionale, ma non parla a nome dell’Agenzia delle Nazioni Unite per la Sanità.

Ricciardi ha confermato: “Io sono il rappresentante italiano nel Comitato esecutivo dell’Oms, designato dal Governo per il periodo 2017-2020 – ha sottolineato – Non sono cioè un dipendente dell’Oms”.