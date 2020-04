Un delitto tremendo è andato in scena in provincia di Arezzo. Padre uccide figlia nella piccola località toscana di Levane. L’uomo, un cittadino originario del Bangladesh, avrebbe infatti ferito a morte la sua bambina di 4 anni infierendo contro quest’ultima con un coltello. Subito dopo poi avrebbe provato a sua volta a togliersi la vita.

È questa la ricostruzione svolta dagli inquirenti, estratto vivo successivamente dai vigili del fuoco intervenuti sulla scena. Con i pompieri sono arrivati anche i carabinieri ed il personale medico del 118. Purtroppo non era più possibile fare nulla per salvare la vita della piccina. Le coltellate ricevute erano di una gravità troppo elevata.

Adesso l’infanticida è piantonato all’ospedale della Gruccia in Valdarno. Non versa in condizioni gravi, avendo ricevuto un ricovero in codice giallo. Nello stesso ospedale c’è anche il fratellino della bambina uccisa, secondo quanto riferito da fonti locali. Il bimbo avrebbe delle ferite di leggera entità alla testa.

