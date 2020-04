Piedi nell’alluminio e altri utilizzi, risultati incredibili

I fogli di alluminio possono essere utilizzati non solo per i cibi, ecco gli utilizzi più sorprendenti: dagli impacchi sui piedi ad altro

I fogli di alluminio sono uno degli strumenti più utilizzati nelle nostre cucine. Spesso li adoperiamo per conservare o anche cucinare dei cibi, ma la loro duttilità è estrema. Possono essere utilizzati anche per molte altre cose, alcune delle quali davvero impensabili. I risultati potrebbero essere sorprendenti, vi consigliamo di provare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Approfittano delle strade deserte e si mettono in mostra: il bisogno di farsi notare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, attenzione alla nuova truffa del regalo

Fogli di alluminio, gli utilizzi più insoliti ed efficaci

Ad esempio, avvolgere alcune parti con questi fogli ha delle insospettabili proprietà benefiche. Avvolgere i piedi o comunque le articolazioni al loro interno può alleviare i dolori e ridurre l’affaticamento. Farlo per un’ora al giorno e per almeno un paio di notti a settimana può farci ottenere degli ottimi risultati in merito già dopo pochi giorni. In più, se li mettiamo in freezer e li pigiamo sul nostro volto, rimanendo a riposo per qualche minuto, possono alleviare i segni della stanchezza e tonificare la pelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nota conduttrice multata dalle forze dell’ordine, il duro sfogo sui social

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> I Simpson, l’errore clamoroso nella sigla che non avete mai notato

Non è finita qui. I fogli di alluminio possono essere utilizzati anche per affilare le nostre forbici, che siano quelle da cucina oppure altre per usi di cancelleria. Il semplice tagliare un foglio in più parti può affilare notevolmente la lama come mai prima d’ora. Si può anche stirare con l’ausilio di un foglio, avvolgendo con questo l’abito che vogliamo stirare. Il risultato sarà semplicemente perfetto.