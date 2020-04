Il Principe Filippo è morto? Il messaggio dal palazzo non lascia dubbi

Sicuramente è una delle cose di cui si parla di più nelle ultime settimane. Quando è scoppiato il caos del covid-19, dopo qualche giorno sono cominciate a circolare voci su una presunta morte del Principe Filippo. Il Duca di Edimburgo aveva avuto problemi di salute e le voci dicevano che era deceduto in ospedale dopo essere stato ricoverato per qualche giorno. Quando la Regina Elisabetta ha fatto il discorso alla nazione, non ha detto nulla riguardo suo marito.

Il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, è vivo

Si pensava che, a causa del coronavirus, la Regina aveva deciso di tenere il segreto per non scatenare folle o assembramenti fuori il palazzo. In questo clima di emergenza sanitaria, il Principe non potrebbe avere un funerale maestoso pubblico per questo motivo e per questo la notizia sarebbe stata nascosta. Oggi è il compleanno della Regina Elisabetta e, finalmente, abbiamo avuto notizie da palazzo. Ha pubblicato un messaggio personale sui social per ringraziare tutte le persone che stanno svolgendo un ruolo chiave nella lotta al coronavirus. “Mentre ci avviciniamo alla settimana mondiale dell’Immunizzazione ha voluto fare un riconoscimento al lavoro vitale e urgente svolto da così tanti per affrontare la pandemia. Da quelle professioni mediche e scientifiche, a quelli nelle università e negli istituti di ricerca, tutti uniti nel lavorare per proteggerci dal virus. Volevo ringraziare tutti, il personale e i volontari”.

C’è chi ha addirittura pensato che questo non sia soltanto un tentativo di depistare il popolo dalla sua presunta morte, ma questo servirebbe davvero a qualcosa? Sembra oramai certo che il Principe stia bene, non ci resta che aspettare di accertarcene con i nostri occhi.