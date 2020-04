Serie A, ipotesi stop al campionato: Inter fuori dalla Champions!

Serie A, il campionato prova a ripartire ma in caso di stop la classifica potrebbe essere stravolta: l’Inter sarebbe fuori dalla Champions, ecco perché

Il calcio italiano vuole ripartire e concludere la stagione. Orientamento condiviso da molti personaggi della Serie A e non solo, ovviamente se l’evoluzione della pandemia di coronavirus lo permetterà e se il Governo darà il via libera. C’è attesa per le prossime decisioni che potrebbero arrivare già domani, dopo l’incontro tra il ministro dello Sport Spadafora, la Figc e la Lega Calcio, per autorizzare almeno la ripresa degli allenamenti il 4 maggio. A quel punto, un ritorno in campo entro i primi di giugno diverrebbe più probabile.

Serie A, stop al campionato: classifica stravolta, Inter furiosa

Ma bisogna anche considerare l’ipotesi differente, quella in cui il ritorno in campo non sia possibile e la stagione vada archiviata qui. Si creerebbe a quel punto il problema di formare la classifica, soprattutto in vista delle coppe europee dell’anno prossimo, con la Uefa che chiederebbe di stilare i piazzamenti. La Figc vorrebbe congelare la classifica al momento dello stop al campionato, ma non è l’unica ipotesi in ballo.

Secondo ‘Repubblica’, esisterebbero altre due strade. La prima, porterebbe all’annullamento totale della stagione in corso e alla conferma della classifica dello scorso campionato. La seconda, porterebbe ai piazzamenti europei decretati tramite ranking Uefa. Quest’ultimo è il sistema di punteggi basato sui risultati delle squadre nelle coppe negli ultimi cinque anni. Sulla base di questa classifica, in Champions andrebbero Juventus, Roma, Napoli e Lazio, le prime quattro squadre italiane in ordine di punteggio. Inter e Atalanta verrebbero declassate in Europa League, dove si unirebbero al Milan. Sarebbe una vera e propria beffa per i nerazzurri, che andrebbero su tutte le furie.