Wanda Nara senza veli sui social manda in delirio i suoi fan: curve mozzafiato in vista per la showgirl argentina

La showgirl argentina Wanda Nara è fuori controllo in questo periodo di quarantena. La moglie dell’attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, continua a far parlare di sè anche dietro gli schermi muti. La concorrenza con le altre modelle della tv italiana impazza, fino a far perdere i lumi della ragione ai suoi fan di Instagram. La trasmissione Tiki Taka andata in onda su Italia 1 e condotta da Pierluigi Pardo fino allo stop causato dall’emergenza coronavirus aveva reclutato Wanda Nara come la principale opinionista femminile.

Ma la showgirl argentina non è nuova neanche alle ondate di polemica volate sul suo conto ad opera di Maxi Lopez, l’ex compagno. La decisione di aver portato in giro per il mondo i loro figli non era andata giù all’ex bomber di Barcellona e Catania, indignato per il suo comportamento in questo delicato periodo.

Non è arrivata la risposta netta di Wanda che invece ha pensato a smacchiare le polemiche con degli scatti da urlo già durante il periodo pasquale.

Wanda Nara ad una settimana dalla sorpresa pasquale

Il periodo della Resurrezione pasquale aveva immortalato Wanda Nara con un vestito da scollatura pesante. Non sono mancati i like dei suoi fan deliziati dagli stivali luccicanti della procuratrice di Mauro Icardi e non solo. La giacca rosa indossata dalla showgirl argentina ha izzato gli occhi degli utenti, che non si sono limitati al primo particolare. L’attenzione è stata poi rivolta sul vestito corto e un dècolletè panoramico con in mostra il suo prorompente seno.

Le curve mozzafiato della Wanda sono il leitmotiv anche del periodo post Pasqua, dove la 33enne di Buenos Aires si è superata con uno scatto a luci rosse su Instagram. Le immagini postate dalla bella Nara hanno fatto il giro del web, provocando un aumento considerevole del numero dei fan, oltre 6 milioni.

La donna viene ritratta quasi completamente senza veli e immortalata mentre tenta di coprire con le mani il suo seno. Un dettaglio di non poco conto che ai fan della splendida showgirl sembra non essere sfuggito neanche questa volta.