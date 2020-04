Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina, su tutte le furie con Barbara D’Urso: minacce shock alla conduttrice televisiva di Mediaset

Episodio quasi inspiegabile che ha visto come protagonista Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power. Il 47enne ha postato nelle storie Instagram del suo profilo un messaggio agghiacciante indirizzato a Barbara D’Urso, la popolare conduttrice Mediaset.

Yari Carrisi, minacce a Barbara D’Urso: “Deve morire”

La scritta è abbastanza inequivocabile e recita: “La D’Urso deve morire”. Non ci sono ulteriori spiegazioni al suo gesto ed in effetti non si capisce a cosa l’acredine sarebbe dovuta. La conduttrice ha sempre avuto un ottimo rapporto con la famiglia Carrisi e non risultano di screzi con Al Bano, Romina o altri membri della famiglia. Né, al momento, risultano dichiarazioni particolari e in qualche modo offensive da parte della D’Urso.

Ha preso le sue difese, nel post Instagram che abbiamo qui ripubblicato la sorella Daniela D’Urso, che ha immediatamente risposto per le rime a Yari chiedendogli conto delle sue parole. Barbara dal canto suo ha ringraziato la sorella ripostando con l’hashtag #sorelle, ma a sua volta non ha ulteriormente commentato l’accaduto. Cosa si nasconde dietro questo attacco così violento e arrivato all’improvviso?