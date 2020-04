Bambino di tre anni scomparso in serata: l’epilogo pochi minuti fa

Un bambino di tre anni, Mattia, era sparito nel nulla questa sera a Vajont, in provincia di Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia. Il piccolo che è affetto da un lieve disabilità si è allontanato dalla propria abitazione mentre sua mamma stava preparando come di consueto la cena: i soccorsi si sono attivati in maniera immediata. Le ricerche sono in corso in tutta la zona da parte di carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino.

Un paese allarmato per la scomparsa di un bambino di tre anni. Il piccolo è sparito da Vajont nella provincia di Pordenone. Pare che sia uscito di casa nella tarda serata di oggi senza che se ne accorgessero i parenti. Purtroppo se ne sono perse le tracce fin da subito. La mamma stava preparando la cena e non lo ha più visto. Nemmeno la sorella più grande che vive con loro .

Tutti gli abitanti del paesino si sono subito mobilitati: lo stanno cercando ovunque gli inquirenti della stazione di Maniago. Sono presenti nelle ricerche i carabinieri, i volontari della Protezione civile, i Vigili del fuoco del locale distaccamento e del comando provinciale di Pordenone. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda. Il bambino, che si chiama Mattia, inoltre avrebbe una lieve disabilità.

Un appello è stato diffuso anche nel corso della trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto’ nella speranza che possano arrivare informazioni utili per il suo ritrovamento.

Aggiornamento 22.42:

Il bambino è stato ritrovato da due cittadini di Vajont lungo la strada.